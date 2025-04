I biancocelesti hanno sorpreso tutti conquistando il primo posto nella classifica della fase inaugurale dell'Europa League nel suo nuovo formato.

Ma la forma in Serie A è calata, di recente, rendendo l'atmosfera piuttosto tesa in questo quarto di finale.

«Sono troppo concentrato sul presente per guardare oltre, ma la pressione fa parte del lavoro, quindi più si fanno cose importanti, più la tensione aumenta», ha detto il coach dei biancocelesti in conferenza stampa.

«Abbiamo di fronte una squadra complicata, che gioca insieme da molto tempo e ha molta qualità tecnica. Hanno creato problemi a molti avversari, non solo in questo torneo. Dobbiamo essere coesi, solidi, determinati e concentrati per superare le variabili che potrebbero presentarsi», ha aggiunto Baroni.

«Non dobbiamo temere le partite importanti. Più sono importanti, più dobbiamo vederle come una festa, con la concentrazione necessaria per raggiungere grandi obiettivi. In queste partite non contano i singoli, contano solo il collettivo e la Lazio».