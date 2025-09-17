  1. Clienti privati
Super League Segui Lugano–Lausanne-Sport in diretta!

Redazione blue Sport

17.9.2025

Segui la partita fra Lugano–Lausanne-Sport con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

17.09.2025, 18:50

17.09.2025, 19:14

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Al sesto minuto prima occasione per i bianconeri! Il tiro di Dos Santos è deviato in corner da Letica. 

    250917_I_SL_ZF_LUG-LS_C6

    250917_I_SL_ZF_LUG-LS_C6

    17.09.2025

  • Le formazioni

  • Il pre partita

    Mercoledì il Lugano torna in campo per sfidare il Losanna in un importante match per provare a rilanciare la stagione.

    A tenere banco nella conferenza prepartita è stato il caso Saipi, smontato però da Pelzer: «La questione per noi è chiusa, ne abbiamo parlato e ci aspettiamo che abbia un atteggiamento professionale».

    Super League. Il Lugano sfida il Losanna: «Saipi s'è allenato e ci sarà»

    Super LeagueIl Lugano sfida il Losanna: «Saipi s'è allenato e ci sarà»

  • Il Lugano torna in campo! 😊

    Benvenuti nel Live-Ticker della partita fra Lugano e Lausanne-Sport.

    • Mostra di più

