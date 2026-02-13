Con il Mondiale ancora in corso e la Svizzera che dovrà scendere in campo almeno ancora una volta, si cominciano a preparare le carte per acquisire i servigi di Johan Manzambi. Il primo club interessato a presentare un’offerta al Friburgo sembra essere il Newcastle che, dopo aver venduto Sandro Tonali per un cifra folle al Tottenham, ha diversi soldi da spendere per il talento rossocrociato, autore di tre reti e due assist nelle quattro partite disputate sin qui in Nordamerica. Lo ha anticipato Romano su X, specificando che negli scorsi giorni ci sono già stati dei contatti tra i due club.