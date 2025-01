Neymar Jr. KEY

Neymar ha rescisso di comune accordo il contratto che lo legava all'Al-Hilal.

L'attaccante 32enne era passato al club saudita nell'agosto 2023 con un accordo faraonico di circa 100 milioni.

A causa di un grave infortunio subito con il Brasile, il fantasista ha finito per giocare solamente 7 incontri in Arabia e ora tutto sembra indicare che tornerà a giocare in patria con il Santos.

