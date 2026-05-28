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Calcio Brasile: Neymar fuori 2 o 3 settimane, salterà tutti i Mondiali?

Swisstxt

28.5.2026 - 15:43

E' arrivato così in ritiro
E' arrivato così in ritiro
Imago

Dopo aver atteso per mesi la sua chiacchieratissima convocazione, il popolo brasiliano ora dovrà attendere per capire se Neymar potrà scendere in campo al Mondiale.

SwissTXT

28.05.2026, 15:43

28.05.2026, 15:45

Infortunatosi al polpaccio con il Santos, la stella dei Verdeoro soffre di un problema muscolare e non dovrebbe recuperare prima di «due o tre settimane».

Questo è quanto ha annunciato giovedì il medico della Seleçao.

La diagnosi compromette verosimilmente la possibilità di disputare la partita del debutto in programma il 13 giugno contro il Marocco, ma non promette nulla di buono anche in ottica futura.

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