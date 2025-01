Niasse KEY

Cheikh Niasse ha lasciato lo Young Boys per accasarsi in Serie A.

Swisstxt

Il centrocampista senegalese, arrivato nel febbraio 2022, è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Verona. Con i gialloneri ha disputato 110 partite in tutte le competizioni, vincendo due titoli nazionali e una Coppa Svizzera.

Anthony Racioppi continuerà invece la sua carriera in Zweite Bundesliga. Il portiere rossocrociato è stato infatti prestato dall’Hull City al Colonia per il resto della stagione. In Germania il 26enne fungerà da riserva del titolare Marvin Schwaebe.