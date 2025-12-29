Niclas Füllkrug con la maglia numero 9 della Mannschaft KEYSTONE

Il tedesco Niclas Füllkrug sceglie la «9» e attende il via libera degli Hammers per potersi allenare con i rossoneri. Un numero che tra i milanisti risveglia tanti ricordi.

È arrivato a Milano per le visite mediche e a Casa Milan per le faccende burocratiche, anche se l'ufficialità, scrive «Sportmediaset», si dovrà attendere fino al due di gennaio - quando si apriranno le porte del mercato d'inverno.

Il West Ham è ormai passato per Niclas Füllkrug - gli Hammers devono ancora dare il via libera per permettergli di allenarsi.

In tutto ciò l'attaccante tedesco un decisione l'ha già presa: vestirà la maglia numero 9.

La maglia numero 9

Se per i più giovani e gli scettici di numerologia (la sua natura focosa deve trovare un equilibrio con saggezza ed empatia, per raggiungere una vita di successo e di impatto) questo numero ricorda solo l'ultima cifra singola prima del passaggio alla decina, i più attempati ricorderanno che la storia del Milan è costellata di attaccanti leggendari con il numero 9 sulle spalle. Punte che non solo hanno fatto la storia del club, ma pure quella del calcio mondiale.

Ma non solo stelle di prima categoria. Alcuni ricorderanno i vari Matri, Luiz Adriano, Lapadula e Piatek, numeri 9 che invece, non hanno lasciato il segno.

Van Basten, Weah e Pippo Inzaghi

Tre sono gli attaccanti di altissimo valore, che nel loro periodo di attività avevano ammiratori ovunque, rivali, pochi, se non nessuno.

Marco Van Basten, George Weah e Pippo Inzaghi.

A cavallo tra gli anni '80 e '90, Van Basten fece le fortune di Berlusconi, regalando 4 scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, oltre che fregiarsi di ben tre Palloni d'Oro.

George Weah, prima di darsi alla politica - ex presidente della Liberia - dal 1995 al 2000, conquistò due scudetti con il Diavolo e diventò il primo africano della storia - e ancora l'unico - a vincere il Pallone d'Oro.

L'ultimo della lista è il fratello di Simone Inzaghi, ex coach dell'Inter, Filippo. Pippo ha vestito la maglia del Milan dal 2001 al 2012 e con il Diavolo ha vinto due scudetti e due Champions League, segnando reti fondamentali, quando il momento richiedeva freddezza e scaltrezza.

Un'eredità pesante quella scelta da Niclas Fullkrug insomma, che come i suoi tre predecessori leggendari, anche se con caratteristiche diverse, è un coraggioso, oltre che essere uno che il gol lo sente.

Bierhoff: «È un centravanti vecchio stile»

Di questa idea è anche Oliver Bierhoff, altro grande ex del Milan, che in un'intervista rilasciata alla «Gazzetta dello Sport», ha parlato dell'arrivo in rossonero dell'ariete suo connazionale.

«È una classica prima punta, un centravanti vecchio stile che può essere molto utile in un sistema di gioco che prevede un attaccante centrale che faccia da punto di riferimento».

L'ex Milan ha anche elencato i punti di forza del 32enne: «È bravo nelle sponde e per la sua presenza in area di rigore. Quando viene cercato con cross dalle fasce, di testa ne prende molte perché ha tempismo e sa anticipare il diretto marcatore. Tecnicamente è bravo e non molla mai».

Cosa non chiedere a Füllkrug? «Non è veloce e non gli va chiesto di attaccare la profondità o di condurre il contropiede».

Non è certo Marco, George o Pippo, ma Niclas sa segnare. E questo ad Allegri può anche bastare.