Il calciatore Nico Elvedi ha parlato con blue News delle sue ambizioni ai Mondiali, dell'amaro 1-6 rimediato nell'ultimo turno degli ottavi di finale contro il Portogallo, del suo matrimonio con Alexandra e del perché per lui l'allenamento era più importante della luna di miele.

Nico Elvedi e la sua fidanzata di lunga data Alexandra si sono sposati a marzo e hanno trascorso qualche giorno insieme a Nizza prima della Coppa del Mondo.

Hai fretta? blue News riassume per te Per Nico Elvedi gli Stati Uniti saranno la terza Coppa del Mondo della sua carriera. Il difensore centrale è quindi motivato ad affrontare il torneo.

La Nati cercherà di vincere ogni partita, assicura Elvedi, che spera in un grande successo: «Vogliamo giocare il miglior Mondiale che una Nazionale svizzera abbia mai disputato».

Il 29enne ha sposato la sua Alexandra a marzo. Invece di una luna di miele, la coppia ha trascorso solo pochi giorni a Nizza.

E anche lì, l'attenzione era rivolta alla Coppa del Mondo: «Mi sono allenato tre o quattro volte con un allenatore di atletica per assicurarmi di arrivare in piena forma».

Nico Elvedi, in realtà ha qualcosa da recuperare negli Stati Uniti. La sua ultima apparizione sul palcoscenico del calcio mondiale è stato l'amaro 1-6 contro il Portogallo in Qatar.

Se vogliamo considerare gli ottavi di finale di questa Coppa del Mondo come l'ultima apparizione, abbiamo sicuramente qualcosa da recuperare, sì.

Ma nel frattempo abbiamo disputato un ottimo campionato europeo in Germania e abbiamo impressionato anche nelle qualificazioni. Quindi non è che andiamo negli Stati Uniti con poca fiducia in noi stessi.

Abbattuti e messi fuori gioco: Nico Elvedi (2° da sinistra) e i suoi colleghi della Nati dopo l'amaro 1:6 contro il Portogallo negli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Qatar. Keystone

I tifosi della Nati hanno studiato da tempo il tabellone del torneo e si sono resi conto che, in quanto vincitori dei gironi, il Portogallo potrebbe essere di nuovo il vostro avversario negli ottavi di finale. La pensa così anche lei come giocatore?

No, almeno non io. Cerchiamo di vincere ogni partita. Sarà così anche ai Mondiali. Non ha senso fare tatticismi. Se si vuole andare lontano, bisogna battere le grandi nazioni. Vogliamo giocare il miglior Mondiale che una Nazionale svizzera abbia mai disputato.

Ciò significa raggiungere i quarti di finale.

Sì, e questo è certamente possibile. Abbiamo un'ottima squadra con un buon mix di giocatori esperti e giovani talenti. Vado negli Stati Uniti con un'ottima sensazione.

Sarà la sua sesta finale, la sua terza Coppa del Mondo. Ricorda come si è sentito quando è andato in Russia per la Coppa del Mondo 2018?

Felice e curioso. All'epoca ero già felice di poter essere lì. Manuel Akanji e Fabian Schär dovevano giocare. Quando Schär non poté entrare negli ottavi di finale contro la Svezia, l'allenatore Vladimir Petkovic fece entrare Johan Djourou. Non ho giocato un minuto, ma è stata comunque una grande esperienza.

Ora le aspettative sono diverse.

Logicamente, vado al torneo con aspettative diverse e con un'immagine diversa di me stesso.

Il marcatore Nico Elvedi festeggia con Remo Freuler. Keystone

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

Lei ha partecipato regolarmente al Campionato europeo del 2021 e alla Coppa del mondo del 2022. A Euro 2024 non ha giocato nemmeno un secondo. È stato il momento più basso della sua carriera in Nazionale?

Sì, in quel momento ero deluso. Ovviamente mi sarebbe piaciuto giocare. C'era anche il fatto che il torneo fosse in Germania, il che lo rendeva ancora più speciale per me come giocatore del Gladbach.

Ma questo è il passato. Con il senno di poi, capisco le decisioni di Yakin. Non ho giocato bene contro l'Austria nell'ultimo test prima del Campionato Europeo, e anche Schär e Akanji hanno impressionato.

Ma la delusione è svanita rapidamente dopo l'Europeo. Mi sono lasciato alle spalle la questione da tempo.

Ora si parte per gli Stati Uniti. Quante volte è stato in America?

Finora solo due volte. L'anno scorso siamo stati a Salt Lake City e Nashville con la Nazionale per i test match contro Messico e Stati Uniti. E cinque o sei anni fa, io e Alexandra siamo stati in vacanza a Miami.

Ci sarà anche lei alla Coppa del Mondo?

Sì, verrà alle partite con i miei genitori.

Vi siete sposati a marzo. Cosa è cambiato?

Non molto nella vita di tutti i giorni, siamo insieme da ben dieci anni. Ma è una sensazione diversa con l'anello al dito.

Avete fatto la luna di miele prima del Mondiale?

Non proprio. Abbiamo trascorso qualche giorno insieme a Nizza prima della trasferta della Nazionale. Ma non è stata una luna di miele. Mi sono allenato tre o quattro volte con un allenatore di atletica per arrivare in forma. Sono sicuro che prima o poi ci aggiorneremo sulla luna di miele. Così come la grande festa di nozze. Ci siamo sposati solo in comune.

Lei gioca nel Borussia da undici anni e finora ha giocato 364 partite per il club. Vuole ancora diventare un giocatore da record?

Avrei bisogno di qualche partita in più per farlo. Ma non avrei mai immaginato, quando mi sono trasferito nell'estate del 2015, che sarei rimasto così a lungo...

Elvedi ha ancora un contratto con il Gladbach fino all'estate 2027. Keystone

... Ora è al 9° posto nella classifica di tutti i tempi e di recente ha persino superato la grande leggenda Günther Netzer. È orgoglioso?

Sì, questo significa molto per me. Gladbach è un top club, mi sento molto apprezzato qui, anche dai tifosi.