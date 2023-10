Alessandro Del Piero, esattamente 10 anni fa con la maglia della Juventus KEYSTONE

Mentre i tifosi della Juve assaporavano il ritorno di Alessandro Del Piero in seno al club, è giunta la notizia di un suo possibile ingaggio per l'Al-Nassr, il club saudita dove gioca Cristiano Ronaldo.

Hai fretta? blue News riassume per te I tifosi della Juventus si aspettavano il ritorno di Del Piero a Torino, in veste di dirigente del nuovo corso «post-Agnelli».

Invece, la società torinese non ha fatto nessuna proposta all'ex capitano.

Offerta arrivata - secondo i media italiani - dall'Arabia Saudita.

L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo vorrebbe avere il Pinturicchio nel ruolo di direttore sportivo. Mostra di più

Alessandro Del Piero è stato oggetto di un intenso interesse da parte dei tifosi juventini che sperano di vederlo tornare al club.

C'erano forti aspettative che l'ex capitano assumesse un ruolo nell'attuale consiglio di amministrazione, potenzialmente in sostituzione di Pavel Nedved.

Il 48enne, desideroso di questa opportunità e di poter tornare alla sua Juve, nel corso della cosiddetta «ricostruzione post-Agnelli», ha atteso pazientemente la chiamata della società torinese, facendo anche diverse visite all'Allianz Stadium.

Alla fine, però, il club ha scelto di non nominare un ex giocatore nell'attuale consiglio di amministrazione. Una scelta che lascia l'amaro in bocca ai tifosi, desiderosi di avere ai vertici del club un simbolo dello stesso.

Ricordiamo che l'ex attaccante ha giocato 513 partite con la Juve, accettando anche di seguire la Vecchia Signora in Serie B (2006), al vertice della sua carriera, in seguito all'inchiesta Calciopoli.

Sirene saudite anche per il Pinturicchio

Nonostante l'attesa, a Del Piero invece è stato offerto un ruolo di direttore sportivo all'Al-Nassr in Arabia Saudita e, secondo «Tuttojuve», il 48enne starebbe pensando di accettare l'offerta.

C'è di più: secondo quanto appreso da «Calciomercato.com», il Pinturicchio dovrebbe raggiungere la capitale saudita nelle prossime ore, per discutere l'offerta.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, nel 2014, Del Piero ha rivestito diversi ruoli di opinionista TV. Tuttavia, ha iniziato a studiare per ottenere la Licenza UEFA Pro a Coverciano.

Il futuro dell'ex bandiera bianconera sarà da dirigente o allenatore?