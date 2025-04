Ti-Press

La Commissione delle licenze ha accordato il diritto di partecipazione ai prossimi campionati di Super e Challenge League a 20 delle 22 formazioni di Swiss Football League.

Swisstxt

Tra queste non figura il Bellinzona che, così come lo Sciaffusa, avrà ora tempo fino a mercoledì 30 aprile per fare ricorso.

La decisione è dovuta a motivi finanziari e procedurali.

Nessun problema per il Lugano che ha ottenuto la Licenza I, necessaria per potere giocare in Super League e nelle competizioni UEFA.

Tra le società di Promotion League, hanno ricevuto l'ok il Bienne e il Rapperswil.