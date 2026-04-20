Nel calcio svizzero scoppia un caso: la SFL concede le licenze a quasi tutti i club, ma il Bellinzona resta escluso per problemi finanziari.
La commissione per le licenze della SFL ha dato l’ok in prima istanza a 21 club su 22 impegnati in Super League e in Challenge League, l'unica eccezione riguarda il Bellinzona.
La società del capoluogo ticinese non ha dunque ottenuto nessuna delle tre licenze possibili in seguito alle valutazioni della Lega che tengono conto di criteri giuridici, infrastrutturali, sportivi, amministrativi e finanziari, sottolineando che nel caso dell’ACB si tratta di motivi finanziari.
La SFL ha inoltre concesso a Kriens, Brühl e Bienne (le prime tre di PL) la licenza per l'eventuale promozione.