Niente Nazionale per Jashari a causa di un infortunio in allenamento

Swisstxt

28.8.2025 - 15:38

Ardon Jashari
Ardon Jashari
freshfocus

La Nazionale svizzera dovrà fare a meno di Ardon Jashari per il debutto nelle qualificazioni ai Mondiali.

SwissTXT

28.08.2025, 15:38

28.08.2025, 15:50

Il centrocampista del Milan non potrà infatti rispondere presente alla chiamata del CT Murat Yakin dopo essersi infortunato durante l’allenamento di questa mattina.

Secondo quanto riportano i media italiani, l’ex capitano del Lucerna avrebbe infatti riportato un problema al perone, che se fratturato comporterebbe uno stop di diverse settimane.

A dare inizialmente la notizia era stato Massimiliano Allegri: «Purtroppo si è fatto male dopo uno scontro con Santi Gimenez e non ci sarà con il Lecce».

