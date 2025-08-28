Ardon Jashari freshfocus

La Nazionale svizzera dovrà fare a meno di Ardon Jashari per il debutto nelle qualificazioni ai Mondiali.

Il centrocampista del Milan non potrà infatti rispondere presente alla chiamata del CT Murat Yakin dopo essersi infortunato durante l’allenamento di questa mattina.

Secondo quanto riportano i media italiani, l’ex capitano del Lucerna avrebbe infatti riportato un problema al perone, che se fratturato comporterebbe uno stop di diverse settimane.

A dare inizialmente la notizia era stato Massimiliano Allegri: «Purtroppo si è fatto male dopo uno scontro con Santi Gimenez e non ci sarà con il Lecce».