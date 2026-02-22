  1. Clienti privati
Super League La tripletta di Nivokazi stende lo Young Boys

Swisstxt

22.2.2026 - 18:45

Keystone

Rilind Nivokazi è stato grande protagonista con una splendida tripletta nel successo per 3-1 del Sion sullo Young Boys.

SwissTXT

22.02.2026, 18:45

22.02.2026, 18:56

Dopo le prime due reti dell'ex Lugano e Bellinzona, la squadra di Seoane è tornata in partita con Monteiro al 33'. L'italo-kosovaro al ha poi chiuso i conti al 77', certificando l’allungo in classifica dei vallesani a +4 sui bernesi, e l’aggancio al Basilea al 5o posto.

I renani sono infatti stati sconfitti 4-2 a Lucerna. Sul 2-1 al 77', i rossoblù hanno subito tre reti nel finale di partita.

Il Lugano ritrova la vittoria battendo il Losanna a Cornaredo

