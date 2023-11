Noah Okafor Imago

Noah Okafor non potrà sfruttare un’ottima occasione sabato nella sfida contro la Fiorentina.

Con Olivier Giroud squalificato, il rossocrociato sembrava essere in pole per sostituire il francese al centro dell’attacco rossonero, ma martedì in Nazionale contro la Romania ha subito una lesione del bicipite femorale destro e sarà dunque fermo per almeno una partita.

