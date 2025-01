Non ha passato le visite mediche Imago

Nonostante le due società si fossero accordate sulla cifra, 25 milioni di euro, il passaggio di Noah Okafor dal Milan al Lipsia è definitivamente saltato.

Come riportano diversi media tedeschi e italiani, il nazionale rossocrociato non ha passato le visite mediche e, non potendo scendere in campo subito, non è un rinforzo immediato per i tedeschi, che dunque hanno deciso di rinunciare a lui.