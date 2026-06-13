Da lì in poi Xhaka e compagni hanno preso in mano il pallino delle operazioni assediando costantemente l'area qatariota. Al 17' Embolo ha trasformato un rigore procurato da Freuler, ma il 1o tempo si sarebbe potuto chiudere con un margine più ampio se Ndoye, Zakaria e Aebischer avessero sfruttato le loro occasioni. Apertasi con il missile di Xhaka, la ripresa ha visto la Svizzera rallentare le operazioni nonostante i cambi e così al 95' è arrivata la beffa di Khoukhi.