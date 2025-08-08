  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio «Non c'è stata nessuna lite»

Swisstxt

8.8.2025 - 17:29

Tribuna
Tribuna

La presunta lite che avrebbe coinvolto Steffen e mister Croci-Torti non ci sarebbe mai stata.

08.08.2025, 17:29

Dopo l'allenatore, anche il numero 11 ha smentito: «Non so da dove sia venuta questa voce, non c’è stata nessuna lite. Certo abbiamo avuto delle discussioni a livello tattico, ma come diverse altre volte». Come riporta 20 Minuti, la moglie del calciatore avrebbe peraltro ricevuto insulti e minacce via social a proposito di questa situazione. Per paura di ritorsioni, la coppia ha deciso che il proprio figlio per il momento non si allenerà più con il resto della squadra giovanile bianconera.

I più letti

Lite con Croci-Torti? Steffen a blue Sport:« Non so da dove vien la storia». Sua moglie insultata e minacciata pesantemente
Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
L'allenatore del Lugano Croci-Torti rischia l'esonero dopo la partita imbarazzante contro il Celje?

Video correlati

Noè Ponti al Locarno Film Festival:

Noè Ponti al Locarno Film Festival: "Mi piace Intestellar di Christopher Nolan"

08.08.2025

La partita amichevole tra Betis e Como degenera

La partita amichevole tra Betis e Como degenera

07.08.2025

Basilea – YB 4:1

Basilea – YB 4:1

Super League | 4° turno | stagione 25/26

06.08.2025

Noè Ponti al Locarno Film Festival:

Noè Ponti al Locarno Film Festival: "Mi piace Intestellar di Christopher Nolan"

La partita amichevole tra Betis e Como degenera

La partita amichevole tra Betis e Como degenera

Basilea – YB 4:1

Basilea – YB 4:1

Più video

Altre notizie

Lugano in crisi, ma .... Lite con Croci-Torti? Steffen a blue Sport: «Non so da dove vien la storia». Sua moglie insultata e minacciata pesantemente

Lugano in crisi, ma ...Lite con Croci-Torti? Steffen a blue Sport: «Non so da dove vien la storia». Sua moglie insultata e minacciata pesantemente

Calcio. Fassnacht out qualche settimana

CalcioFassnacht out qualche settimana

Sconfitta per 0 a 5. L'allenatore del Lugano Croci-Torti rischia l'esonero dopo la partita imbarazzante contro il Celje?

Sconfitta per 0 a 5L'allenatore del Lugano Croci-Torti rischia l'esonero dopo la partita imbarazzante contro il Celje?