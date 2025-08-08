Tribuna

La presunta lite che avrebbe coinvolto Steffen e mister Croci-Torti non ci sarebbe mai stata.

Swisstxt

Dopo l'allenatore, anche il numero 11 ha smentito: «Non so da dove sia venuta questa voce, non c’è stata nessuna lite. Certo abbiamo avuto delle discussioni a livello tattico, ma come diverse altre volte». Come riporta 20 Minuti, la moglie del calciatore avrebbe peraltro ricevuto insulti e minacce via social a proposito di questa situazione. Per paura di ritorsioni, la coppia ha deciso che il proprio figlio per il momento non si allenerà più con il resto della squadra giovanile bianconera.