Mattia Bottani e Renato Steffen Freshfocus

La Commissione Disciplinare della Swiss Football League ha respinto il protesto del Lugano in merito a una presunta violazione del protocollo VAR durante la sfida contro il Losanna.

SwissTXT Swisstxt

La polemica era stata scatenata dalla decisione di revocare l'espulsione di Karim Sow a causa di un precedente fuorigioco.

La SFL ha spiegato che «tutte le questioni relative al fallo, alla sua interpretazione, alle sue conseguenze e a un possibile errore sono decise in modo definitivo dal corpo arbitrale, senza che la Commissione abbia diritto di controllo».