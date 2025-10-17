  1. Clienti privati
Per violazione del protocollo VAR Respinto il protesto del Lugano, la sfida contro il Losanna non si rigiocherà

Swisstxt

17.10.2025 - 13:06

Mattia Bottani e Renato Steffen

Freshfocus

La Commissione Disciplinare della Swiss Football League ha respinto il protesto del Lugano in merito a una presunta violazione del protocollo VAR durante la sfida contro il Losanna.

SwissTXT



17.10.2025, 13:21

La polemica era stata scatenata dalla decisione di revocare l'espulsione di Karim Sow a causa di un precedente fuorigioco.

La SFL ha spiegato che «tutte le questioni relative al fallo, alla sua interpretazione, alle sue conseguenze e a un possibile errore sono decise in modo definitivo dal corpo arbitrale, senza che la Commissione abbia diritto di controllo».

