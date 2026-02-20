  1. Clienti privati
In vista di Lugano - Losanna Il mister Croci-Torti: «Non vogliamo diventare piatti»

Swisstxt

20.2.2026 - 16:34

Crus
Crus

Il Lugano domenica a Cornaredo vuole mettere fine alla serie di pareggi affrontando il Losanna.

SwissTXT

20.02.2026, 16:34

20.02.2026, 17:42

Mister Croci-Torti si è così espresso sui vodesi: «Sono una squadra molto giovane, che ha voglia di giocare».

Cosa è mancato ai bianconeri nelle ultime uscite? «Non ci è piaciuto quanto fatto negli ultimi 30 metri, abbiamo fatto poco. Così si diventa piatta ed è quello che non vogliamo».

Un commento anche sulle decisioni arbitrali: «Il mio rapporto con gli arbitri rimane buono, ho solo cercato di mettere l’accento sulle decisioni del VAR perché lì c’è il tempo di giudicare».

