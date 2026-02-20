Crus

Il Lugano domenica a Cornaredo vuole mettere fine alla serie di pareggi affrontando il Losanna.

Mister Croci-Torti si è così espresso sui vodesi: «Sono una squadra molto giovane, che ha voglia di giocare».

Cosa è mancato ai bianconeri nelle ultime uscite? «Non ci è piaciuto quanto fatto negli ultimi 30 metri, abbiamo fatto poco. Così si diventa piatta ed è quello che non vogliamo».

Un commento anche sulle decisioni arbitrali: «Il mio rapporto con gli arbitri rimane buono, ho solo cercato di mettere l’accento sulle decisioni del VAR perché lì c’è il tempo di giudicare».