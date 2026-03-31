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Amichevole Norvegia e Svizzera finisce senza emozioni e senza reti

Swisstxt

31.3.2026 - 20:07

Haaland a secco
Haaland a secco
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E' stata un'amichevole sicuramente influenzata dalle pessime condizioni del terreno dell’Ullevaal Stadion, quella terminata senza emozioni e reti tra Norvegia e Svizzera.

SwissTXT

31.03.2026, 20:07

31.03.2026, 20:34

Schierata con un 3-4-2-1 sperimentale, la Nazionale ha controllato maggiormente le operazioni nel primo tempo, arrivando alla conclusione con Rieder e Vargas.

Dopo dieci sostituzioni, la squadra di Yakin ha rischiato nella ripresa sui colpi di testa di Sorloth e Strand Larsen.

Da salvare è la prestazione difensiva della Svizzera, più attenta rispetto alla sfida con la Germania.

Anche Yakin è contento di non aver subito reti: «Abbiamo sistemato alcune cose sul piano difensivo, facendo un ottimo lavoro anche senza il pallone». «I cambi? Queste partite ti danno l'opportunità di vedere all'opera più giocatori, tutti hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra e siamo contenti. Il modulo nuovo rappresenta un'opzione in più», ha continuato.

Contento anche Jashari: «Abbiamo fatto un bel lavoro, sono contento di essere tornato titolare. Penso che sia stato un buon test per il Mondiale».

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