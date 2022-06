Note prime amichevoli Lugano

La SFL ha pubblicato sul suo sito alcune date riguardanti la preparazione estiva del Lugano.

I bianconeri inizieranno gli allenamenti il 15 giugno e il 18 affronteranno in amichevole il Collina d'Oro, club neopromosso in 2a Lega interregionale. Dal 26 giugno al 1o luglio il tecnico Mattia Croci-Torti ed i suoi uomini saranno in ritiro a Malles, in Trentino-Alto Adige. In programma nella località della Val Venosta due test, uno con il Kaiserslautern (2a Bundesliga, 28 giugno) e l'altro con l'Ingolstadt (3a divisione tedesca, 30 giugno).

Swisstxt