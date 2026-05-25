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Dopo la vittoria Notte di festa a San Gallo, bilancio positivo per la polizia

SDA

25.5.2026 - 08:35

Lukas Görtler mentre mostra il trofeo alla folla.
Lukas Görtler mentre mostra il trofeo alla folla.
Keystone

Decine di migliaia di persone vestite di verde e bianco hanno accolto ieri sera alla Marktplatz di San Gallo la squadra cittadina, rientrata dopo il trionfo in Coppa svizzera. Alle 22:00 il capitano Lukas Görtler ha sollevato il trofeo tra gli applausi della folla.

Keystone-SDA

25.05.2026, 08:35

25.05.2026, 09:17

La squadra è stata accolta su un palco appositamente allestito, sotto un mare di bandiere sventolate sopra la folla. Secondo la polizia, circa 40'000 persone si trovavano in quel momento nel centro cittadino. Diverse strade sono state chiuse al traffico.

I festeggiamenti per il trionfo si sono svolti nel complesso in modo tranquillo, ha comunicato la polizia. Le forze dell'ordine sono dovute intervenire solo occasionalmente per piccoli alterchi e per prestare soccorso in caso di malori.

Nel corso della serata i soccorsi sono stati chiamati soprattutto per casi di consumo eccessivo di alcol o per ferite leggere. Due persone hanno dovuto essere trasportate in ospedale. I pompieri di San Gallo sono inoltre intervenuti per spegnere una batteria di fuochi d'artificio che aveva preso fuoco.

Non sono stati registrati danni materiali. Alla fine, la polizia ha tracciato un bilancio positivo delle celebrazioni.

Battendo ieri lo Stade Lausanne-Ouchy per 3-0, i sangallesi hanno conquistato la Coppa soltanto per la seconda volta nella loro storia. Il precedente trionfo risaliva al 1969, quando avevano sconfitto il Bellinzona per 2-0 in finale. Da allora, l'FC San Gallo ha perso quattro finali contro lo Young Boys, il Losanna, il Lucerna e il Lugano.

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