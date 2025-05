Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles costretti a passare dai gironi. Imago

Per l'Europeo 2028 cambia tutto: anche le nazioni ospitanti dovranno passare dalle qualificazioni, con due posti riservati solo alle migliori non qualificate.

Swisstxt

L'UEFA ha ufficializzato il formato delle qualificazioni per gli Europei del 2028, che si svolgerà nel Regno Unito, coinvolgendo Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda.

La novità principale riguarda proprio le nazioni ospitanti: a differenza del passato, non accederanno automaticamente alla fase finale, ma dovranno guadagnarsi il posto attraverso le qualificazioni.

Le quattro squadre saranno quindi inserite nei 12 gironi eliminatori, come tutte le altre partecipanti. Tuttavia, l'UEFA ha previsto una sorta di «paracadute»: se le nazioni ospitanti non dovessero qualificarsi direttamente - cioè vincendo il girone o piazzandosi tra le otto migliori seconde - verranno comunque assegnati due posti nella fase finale alle due meglio piazzate tra di loro.

I restanti posti per comporre il tabellone da 24 squadre saranno assegnati tramite spareggi: vi parteciperanno le seconde classificate che non si saranno ancora qualificate, insieme alle migliori di Nations League 2026-2027 che non avranno ottenuto il pass per l’Europeo.