Gol

Jean-Pierre Nsame torna di nuovo in Svizzera.

Swisstxt

L’attaccante arriva al San Gallo in prestito sino a fine stagione dal Como (che lo aveva precedentemente prestato al Legia Varsavia). Il camerunense è uno dei giocatori più prolifici in Super League degli ultimi anni (132 reti in 206 partite nel massimo campionato tra Servette e Young Boys).