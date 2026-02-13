Dan Ndoye, Denis Zakaria e Philipp Koehn conoscono i nomi dei loro nuovi allenatori al Nottingham Forest rispettivamente al Monaco. Dopo una stagione caratterizzata dai molteplici scossoni in panchina, gli inglesi hanno deciso di puntare su Oliver Glasner, il tecnico che ha recentemente riscritto la storia del Crystal Palace con i primi trofei societari (FA Cup, Community Shield e Conference). Nel Principato, invece, il post Sébastien Pocognoli verrà affidato a Filipe Luis, alla prima esperienza europea da mister dopo aver guidato il Flamengo in patria.