Porterà in bianconero la sua grande esperienza FC Lugano

Mattia Croci-Torti può contare da oggi su un nuovo assistente all’interno del suo staff tecnico per raddrizzare un’annata nata male.

Il Lugano ha infatti annunciato l’accordo fino al termine della stagione in corso con Michele Salzarulo.

Nella sua lunga carriera il 41enne milanese ha maturato esperienze importanti e collaborazioni di prestigio, lavorando con tecnici quali Roberto Mancini, José Mourinho, Gian Piero Gasperini, Luciano Spalletti, Stefano Pioli, Antonio Conte e Ivan Djuric.

Nella scorsa stagione era invece a Roma con Claudio Ranieri.