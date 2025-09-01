  1. Clienti privati
Novità al Lugano Arriva un nuovo assistente per Croci-Torti

Swisstxt

1.9.2025 - 18:30

Porterà in bianconero la sua grande esperienza
FC Lugano

Mattia Croci-Torti può contare da oggi su un nuovo assistente all’interno del suo staff tecnico per raddrizzare un’annata nata male.

SwissTXT

01.09.2025, 18:30

01.09.2025, 18:32

Il Lugano ha infatti annunciato l’accordo fino al termine della stagione in corso con Michele Salzarulo.

Nella sua lunga carriera il 41enne milanese ha maturato esperienze importanti e collaborazioni di prestigio, lavorando con tecnici quali Roberto Mancini, José Mourinho, Gian Piero Gasperini, Luciano Spalletti, Stefano Pioli, Antonio Conte e Ivan Djuric.

Nella scorsa stagione era invece a Roma con Claudio Ranieri.

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

YB – Lugano 3:1

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Servette – Lucerna 2:2

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

YB – Lugano 3:1

Servette – Lucerna 2:2

