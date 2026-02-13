La ricerca del nuovo commissario tecnico dell'Italia ruota attorno a un solo nome: Pep Guardiola. Secondo «La Gazzetta dello Sport», la Figc sarebbe pronta ad aspettare ancora il tecnico spagnolo, nonostante i dubbi legati alla famiglia e a un ingaggio da top mondiale.

Hai fretta? blue News riassume per te Pep Guardiola resta la prima scelta della Figc, che gli avrebbe presentato un progetto per rilanciare l'intero calcio italiano.

A frenare il tecnico spagnolo sarebbero la volontà di fermarsi dopo anni di lavoro e la distanza tra domanda e offerta economica.

Se Guardiola dovesse rifiutare, la corsa alla panchina azzurra si riaprirebbe con Antonio Conte, Andrea Pirlo e Roberto Mancini tra i principali candidati. Riepilogo creato con

Pep Guardiola continua a essere il grande obiettivo della Federcalcio italiana per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale.

Secondo quanto riferisce «La Gazzetta dello Sport», il presidente federale Giovanni Malagò sarebbe disposto ad attendere ancora qualche giorno pur di convincere l'allenatore catalano ad accettare la panchina azzurra.

Nei giorni scorsi Paolo Maldini, il nuovo direttore tecnico della FIGC, e Leonardo, consulente strategico, si sono recati a Barcellona per presentare personalmente il progetto a Guardiola.

L'idea non riguarderebbe soltanto la guida della Nazionale maggiore, ma un piano più ampio che vedrebbe l'ex tecnico di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City coinvolto nello sviluppo dell'intero movimento calcistico italiano, a partire dai settori giovanili.

Famiglia e stipendio frenano il tecnico spagnolo

Sempre secondo il Foglio Rosa, il tecnico avrebbe apprezzato la visione proposta dalla Federazione, ma resterebbero diversi ostacoli.

Dopo anni trascorsi senza pause tra club e Nazionali, il tecnico avrebbe promesso alla famiglia di prendersi un periodo di stop.

Anche l'aspetto economico rappresenterebbe un nodo importante. La Figc avrebbe messo sul tavolo un'offerta da circa 10 milioni di euro a stagione, mentre le richieste dell'allenatore sarebbero sensibilmente più elevate, vicine ai 20 milioni.

Malagò prende tempo

Nel frattempo Giovanni Malagò non sembra avere fretta. Dopo aver guidato il Circolo Canottieri Aniene alla vittoria della storica Coppa Canottieri di Roma, il presidente federale ha ribadito che il nome del nuovo ct difficilmente sarà annunciato durante l'Assemblea della Lega Serie A.

La riunione serve soprattutto per discutere il progetto tecnico della Nazionale, anche se è probabile che i club esprimano comunque il proprio orientamento sulla scelta del futuro allenatore.

Se Guardiola rifiuta cambiano gli equilibri

L'eventuale rifiuto di Guardiola riaprirebbe completamente la corsa alla panchina azzurra. Fino a questo momento Andrea Pirlo sembrava il candidato più vicino, davanti a Roberto Mancini e Antonio Conte.

Tuttavia, sempre secondo «La Gazzetta dello Sport», il consenso raccolto da Pirlo sarebbe stato piuttosto tiepido, tanto da poter rimettere tutto in discussione.

Conte, sostenuto da numerosi club di Serie A, continua invece a essere considerato uno dei profili con maggiori garanzie.

Anche Roberto Mancini resta tra i nomi monitorati: l'ex ct ha dichiarato di non aver avuto alcun contatto con la Federazione, pur ammettendo che guidare la Nazionale è un incarico ambito da molti allenatori.

Per il momento, però, la priorità della Figc resta una sola: attendere la risposta di Pep Guardiola prima di prendere qualsiasi decisione definitiva.