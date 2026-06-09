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Calcio Offerta del Real Madria per Julian Alvarez, sul piatto 150 milioni

Swisstxt

9.6.2026 - 20:43

Keystone

Il Real Madrid ha comunicato di avere presentato all'Atletico Madrid un'offerta da 150 milioni per Julian Alvarez.

SwissTXT

09.06.2026, 20:43

09.06.2026, 20:53

I Colchoneros hanno però rifiutato, pretendendo il pagamento intero della clausula rescissoria fissata a 500 milioni.

È stato così svelato qual era il colpo di mercato ambito dal presidente madrileno Florentino Perez e annunciato nelle scorse settimane in piena campagna elettorale per la sua rielezione.

I Blancos hanno inoltre comunicato la separazione con il loro tecnico Alvaro Arbeloa. Tutto sembra allora pronto per il ritorno di José Mourinho.

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