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Calcio Oggi il sorteggio del Lugano per il playoff di Conference League

Swisstxt

17.6.2026 - 09:10

Debutto
Debutto

Il Lugano conoscerà oggi il proprio avversario nel secondo turno di qualificazione di Conference League.

SwissTXT

17.06.2026, 09:10

17.06.2026, 09:23

Il sorteggio si terrà alle ore 14h00, ma in mattinata è già stato reso noto il gruppo delle possibili avversarie.

Steffen e compagni sono teste di serie e potrebbero dunque essere associati solo con una di queste formazioni: GAIS (Svezia), Shelbourne (Irlanda), Dukagjini (Kosovo), la vincente di Vikingur (Isole Faroe)-Stjarnan (Islanda) e la perdente tra Vojvodina (Serbia) e Ferencvaros (Ungheria).

L’andata è in programma il 23 luglio, il ritorno una settimana più tardi.

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