Il sorteggio si terrà alle ore 14h00, ma in mattinata è già stato reso noto il gruppo delle possibili avversarie.

Steffen e compagni sono teste di serie e potrebbero dunque essere associati solo con una di queste formazioni: GAIS (Svezia), Shelbourne (Irlanda), Dukagjini (Kosovo), la vincente di Vikingur (Isole Faroe)-Stjarnan (Islanda) e la perdente tra Vojvodina (Serbia) e Ferencvaros (Ungheria).

L’andata è in programma il 23 luglio, il ritorno una settimana più tardi.