Non ci sono state sorprese nella prima giornata dei sedicesimi di Coppa Svizzera.

L’unica compagine di Super League ad essere stata per qualche minuto vicino all’eliminazione è l’Yverdon di Mangiarratti, impostasi in rimonta per 2-1 con l'Emmen (2a Lega inter.). Nel «big match» di serata, il Grasshopper ha faticato per venire a capo del Thun capolista di Challenge League, battuto per 2-0 alla Stockhorn Arena con Kittel e Muci. Identico successo per 2-0 pure del Sion sul campo dell’YF Juventus (1a Lega) grazie a Bua e Bouchlarhem. Avanzano anche Etoile Carouge e Bienne.

