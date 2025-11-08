Il commissario tecnico Murat Yakin e Noah Okafor. KEYSTONE

Da oltre un anno Noah Okafor attende invano un segno di vita dalla Nazionale svizzera. In un'intervista a «The Athletic», l'attaccante della Premier League esprime la sua profonda delusione nei confronti dell'allenatore Murat Yakin e dell'Associazione Svizzera di Football (ASF).

L'allenatore Murat Yakin ha giustificato la sua assenza con una concorrenza migliore e sottolinea la sua mancanza di punti.

L'attaccante del Leeds ha criticato in particolare la mancanza di comunicazione e ha sospettato tensioni personali in seguito a un conflitto in vista degli Europei del 2024 come possibile motivo del suo ritiro. Mostra di più

È passato quasi un anno dall'ultima volta che Noah Okafor ha giocato per la Nazionale svizzera. Il 18 novembre l'attaccante è entrato in campo per 18 minuti in Nations League in un pareggio per 3:2 contro la squadra B della Spagna. Tre giorni prima ha disputato 65 minuti di allenamento contro la Serbia.

Da allora, il calciatore è scomparso dalla squadra. Il suo nome manca anche nell'attuale lista dei convocati per le due qualificazioni alla Coppa del Mondo contro Svezia e Kosovo.

Eppure il 25enne gioca regolarmente per il Leeds. Ha già segnato due volte in sette partite per la squadra promossa in Premier League. «Mi rende molto, molto triste», ha detto in un'intervista a «The Athletic» sulla sua situazione in Nazionale.

«Non ho più parlato con il coach, nemmeno con il direttore»

A suo dire c'è stato un silenzio radio tra lui e l'ASF dopo le sue due apparizioni: «Da allora non ho più parlato con l'allenatore, nemmeno per telefono o per messaggio, nemmeno con il direttore della Nazionale Pierluigi Tami. Non mi chiamano nemmeno e non mi chiedono nulla. Per me non ha senso».

«Mi rende triste perché non mi mandano nemmeno un messaggio o non mi chiamano per chiedermi come sto», si è lamentato Okafor, citando il modo in cui è stato trattato quando si è trasferito dal Milan al Leeds in estate.

«Avrei voluto un congratulazioni o qualcosa del genere, perché ora sto giocando nel miglior campionato del mondo».

Un giocatore problematico?

Al momento dell'annuncio della rosa, Murat Yakin ha giustificato la decisione di lasciarlo fuori dicendo che il club aveva al momento una buona rosa nel ruolo di terzino con Ruben Vargas, Dan Ndoye e Joahn Manzambi, ma che Okafor rimaneva nel radar.

Andi Zeqiri (ancora senza gol in sette partite per il Widzew Lodz nel campionato polacco), Cedric Itten (gioca nella seconda Bundesliga per il Düsseldorf) e Christian Fassnacht sono entrati in squadra quest'anno.

L'ala 31enne dello Young Boys torna in Nazionale per la prima volta dopo due anni e mezzo.

Alla domanda se preferisce Fassnacht a Okafor perché quest'ultimo ha accettato il suo ruolo di giocatore supplementare, Yakin ha detto a «Watson»: «Ho parlato più volte con Okafor, dicendogli cosa mi aspetto da lui dentro e fuori dal campo. Spero che le mie parole gli arrivino prima o poi».

Continuerà a essere monitorato. «I giocatori offensivi si misurano anche con i punti segnati. Quelli che ci sono ora hanno un vantaggio rispetto a Okafor», ha sottolineato Yakin.

In passato, nell'ambiente dell'ASF circolava la voce che Okafor a volte non avesse il giusto atteggiamento. L'attaccante non sa nulla di un problema generale di disciplina.

È ovvio che da giovani si commettono errori, ma lui è sempre stato puntuale e rispettoso. Ma ora è comunque più grande e più esperto, ha detto il 25enne.

Nessuna informazione dall'associazione

Il calciatore è stato messo in lista di attesa dal coach della Nati, ma lui l'ha saputo mercoledì tramite il fratello. «Il fatto è che mi hanno messo in lista, ma non mi hanno nemmeno chiesto come mi sentivo o se il mio corpo stava bene. Non ha alcun senso. Per me questa è la più grande delusione».

«Significa che devo essere disponibile, ma perché non mi chiama per dirmi cosa devo migliorare? Va bene, è una sua decisione, è lui l'allenatore, ma mi ha messo in lista e nessuno della federazione mi ha mandato un messaggio o chiamato. È una cosa triste», ha aggiunto.

Dopo i suoi gol in Premier League, ha detto, non ha ricevuto alcun feedback. «Questo significa che si tratta di qualcosa di più profondo. Per me non si tratta di qualità. Sono fiducioso, non voglio essere arrogante o altro, ma dico che quando sono in forma ho abbastanza qualità per giocare bene».

Okafor non crede che la sua mancata nomina abbia qualcosa a che fare con le sue cifre di marcatura. Prima della Coppa del Mondo 2022 segnava regolarmente, ma in Qatar ha fatto solo tre sostituzioni.

Il trasferimento di Tami ha fatto «arrabbiare» Yakin

Le cose non sono andate lisce tra i due nemmeno nel torneo successivo. In vista di Euro 2024, i due hanno convenuto che il ruolo di attaccante non era la scelta migliore per lui. Ma è stato schierato in prima linea nell'ultimo test match.

Ha quindi cercato di fare chiarezza sul suo posto in squadra discutendo con Yakin e invitando anche Tami, ha spiegato Okafor. La cosa non è andata giù a Yakin.

«L'allenatore era arrabbiato perché avevo portato anche Tami alla riunione», ha affermato Okafor. «Forse perché è orgoglioso, non lo so. Era solo arrabbiato. Ho invitato Pier alla riunione perché lo conosco da una vita».

Il basilese non ha giocato un secondo nella fortunata campagna degli Europei: «Mi ha messo in panchina, probabilmente perché era arrabbiato». Non è stato nemmeno mandato a fare il riscaldamento.

«È davvero molto triste»

Ciò che lo deprime di più è la mancanza di comunicazione: «È difficile perché nessuno ti scrive, nessuno ti contatta, nessuno ti chiama».

Se Yakin gli dicesse personalmente che le sue prestazioni non sono state all'altezza, andrebbe bene, dopotutto è lui l'allenatore.

«Se mi dice che non sono all'altezza, che sono troppo lento o che non sono tecnicamente all'altezza, allora rispondo "ok", ma per più di un anno non ho sentito nemmeno un "ehi, Noah, come stai?". Niente. È davvero, davvero triste».

Nelle giovanili dell'ASF, il modo in cui veniva trattato era completamente diverso. In tutte le nazionali gli veniva sempre detto che era il più grande talento e che avrebbe avuto tutto l'aiuto di cui aveva bisogno, ha spiegato Okafor, che avrebbe potuto giocare per la Nigeria grazie a suo padre.

«Ma poi ti trattano in questo modo. Questo mi rende davvero molto triste», ha sottolineato a «The Athletic». Ama giocare per la Nazionale: «Ogni bambino lo sogna. Io voglio giocare per il mio Paese. Non c'è dubbio, perché posso aiutare la squadra, soprattutto quando sono in forma».

Resta da vedere se dopo il commento pubblico a Yakin e all'ASF verranno aggiunte altre presenze internazionali (Okafor ne ha attualmente 24).