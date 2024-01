Noah Okafor Reuters

Noah Okafor è stato decisivo nel successo del Milan in casa dell'Udinese, in un incontro interrotto per alcuni minuti al 33' a causa di cori razzisti indirizzati al portiere ospite Maignan.

I rossoneri hanno espugnato il Friuli per 3-2 grazie al sigillo finale dell'elvetico al 93'. Dopo il gol d'apertura di Loftus-Cheek, i bianconeri avevano ribaltato le sorti del confronto con Samardzic e Thauvin, prima del pareggio di Jovic all'83'. Nell'altro anticipo del 21o turno di Serie A la Roma ha battuto 2-1 il Verona alla prima di De Rossi sulla panchina giallorossa.

Swisstxt