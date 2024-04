Noah Okafor KEY

Noah Okafor ha realizzato la sua 6a rete stagionale in Serie A per permettere al Milan di agguantare il pareggio per 3-3 nel pazzo incontro col Sassuolo.

L'elvetico è andato in gol all'84' dopo essere entrato 2' prima. Pareggio anche per il Napoli, bloccato in casa dal Frosinone sul 2-2.

