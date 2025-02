Presto indosserà la maglia degli avversari in foto Imago

L'ultimo giorno di calciomercato ha visto Noah Okafor trasferirsi in prestito (2mln di euro) con diritto di riscatto (23mln) dal Milan al Napoli.

Swisstxt

La partenza del rossocrociato ha sbloccato l'arrivo in rossonero di Joao Felix (dal Chelsea) e di Sottil (dalla Fiorentina), entrambi attaccanti esterni. A centrocampo il Diavolo ha ceduto al Marsiglia Bennacer, sostituito da Bondo (ormai ex Monza). Il colpo più altisonante della chiusura della sessione invernale l’ha piazzato il Manchester City, che si è regalato Nico Gonzalez, centrocampista spagnolo comprato dal Porto per 60mln di euro.