Noah Okafor critica la copertura mediatica del suo mancato trasferimento al Lipsia. Foto: Keystone

Noah Okafor annuncia le sue ambizioni al Milan con ottime prestazioni nelle amichevoli e, in un podcast, regola i conti con i media svizzeri.

Luca Betschart Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Noah Okafor ha brillato durante la preparazione estiva con il Milan, rilanciando le sue chance dopo il prestito al Napoli.

A inizio anno il trasferimento al Lipsia è saltato per problemi fisici e l’attaccante ha criticato duramente i media svizzeri per averlo attaccato sul piano personale.

L'attaccante, deluso dalle polemiche, ha dichiarato di voler evitare certi giornalisti e ha attribuito le critiche all’invidia per il suo successo. Mostra di più

Prima la doppietta contro il Liverpool, poi ancora due reti conditi da un assist contro il Perth Glory: Noah Okafor ha impressionato in tutte le fasi della preparazione estiva, aumentando le sue possibilità di giocare per il Milan nella prossima stagione dopo essere stato recentemente ceduto in prestito al Napoli.

Invece che verso la squadra del centro Italia, Okafor sarebbe dovuto finire al Lipsia e alla Bundesliga all'inizio dell'anno. Ma il trasferimento è saltato all'ultimo minuto, perché l'attaccante era alle prese con dei lievi problemi fisici.

«Hanno detto che avevano bisogno di rinforzi immediati e che avrebbero speso troppi soldi per un prestito e un'opzione se non fossi stato pronto in sei settimane», ha spiegato il 25enne nel podcast «Say Less».

«Molte cose non vanno bene in questo Paese»

Il mancato trasferimento ha fatto preoccupare l'attaccante della Nazionale svizzera. «È stato difficile per uno o due giorni, e nel complesso è stato un periodo molto frenetico», ammette.

I media hanno fatto la loro parte, commentato la scelta dei vestiti di marca e delle borse di Okafor per il breve viaggio a Lipsia. «L'apparizione di Okafor finisce in un fiasco», titolava il quotidiano «Blick».

«Un media svizzero deve coprirmi le spalle e scrivere qualcosa di buono in un momento simile. Molte cose non vanno bene in questo Paese e per questo non voglio più fare interviste con certi media», ha detto il giocatore della Nati. «Cosa si aspettavano? Che mettessi tutti i miei vestiti in una borsa dell'Ikea?».

La provenienza delle critiche è evidente per il nativo di Basile, che ha vestito 24 volte la maglia rossocrociata: «Sono quelli che sono invidiosi e che preferirebbero essere al mio posto».