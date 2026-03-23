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Pace fatta? Okafor richiamato in Nazionale per le amichevoli contro Germania e Norvegia

Swisstxt

23.3.2026 - 12:37

Okafor
Okafor

Alla fine Noah Okafor può fare il suo ritorno in Nazionale. Il 25enne è stato chiamato da Murat Yakin per le amichevoli contro Germania e Norvegia in sostituzione di Filip Ugrinic, vittima di un infortunio.

SwissTXT

23.03.2026, 12:37

23.03.2026, 12:38

L’attaccante del Leeds, fuori da tempo dal giro per alcune polemiche, aveva recentemente appianato le divergenze col tecnico che, viste anche le prestazioni in Premier, si era detto propenso a chiamarlo, salvo poi fare marcia indietro a causa di un problema fisico.

Problema che evidentemente si è risolto e Okafor può dunque tornare a vestire la maglia della Svizzera.

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