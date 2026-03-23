Alla fine Noah Okafor può fare il suo ritorno in Nazionale. Il 25enne è stato chiamato da Murat Yakin per le amichevoli contro Germania e Norvegia in sostituzione di Filip Ugrinic, vittima di un infortunio.
L’attaccante del Leeds, fuori da tempo dal giro per alcune polemiche, aveva recentemente appianato le divergenze col tecnico che, viste anche le prestazioni in Premier, si era detto propenso a chiamarlo, salvo poi fare marcia indietro a causa di un problema fisico.
Problema che evidentemente si è risolto e Okafor può dunque tornare a vestire la maglia della Svizzera.