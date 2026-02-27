Per la Svizzera è in palio il primo posto nel girone B nella partita contro il Canada. Entrambe le squadre hanno però già un piede e mezzo nella fase a eliminazione diretta, motivo per cui alcuni giocatori potrebbero essere risparmiati. Noah Okafor avrà ora la sua occasione?

Ecco di cosa si tratta Mercoledì sera (ore 21:00) la Svizzera disputerà a Vancouver la sua ultima partita della fase a gironi dei Mondiali contro il Canada, paese ospitante.

Noah Okafor non è sceso in campo nelle prime due partite. Ora la situazione potrebbe cambiare. «Contro il Canada ci sarà sicuramente la possibilità di schierarlo», afferma Murat Yakin.

Okafor deve avere ancora un po’ di pazienza, prima o poi arriverà la sua occasione, ha affermato il commissario tecnico della Nazionale. «Certo, non vede l’ora di cogliere questa opportunità.»

Agli Europei del 2024 Noah Okafor non ha giocato nemmeno un minuto e se ne era già lamentato durante il torneo. Si parlava di mancanza di spirito di squadra. Un fatto inaccettabile per Murat Yakin, che in seguito ha deciso di rinunciare al giocatore.

Nel frattempo i due hanno chiarito la situazione e, da marzo, l’attaccante del Leeds fa nuovamente parte della rosa della Nazionale. Le sue prestazioni nella stagione appena conclusa, con otto gol in Premier League, sono state semplicemente troppo buone per poterne fare a meno.

Inoltre, Okafor si è scusato con la squadra per il suo comportamento.

Nelle prime due partite dei Mondiali contro il Qatar e la Bosnia, però, l’attaccante non ha avuto alcuna opportunità per mettersi in luce. Si ripeterà lo scenario del 2024? Probabilmente no.

Il CT, nella conferenza stampa prima della partita di questa sera, ha lasciato intendere che il 26enne potrebbe guadagnarsi la sua prima presenza ai Mondiali.

«Contro il Canada ci sarà sicuramente la possibilità di...»

«Deve avere un po’ di pazienza, poi avrà anche lui la sua occasione. Ma è chiaro che non vede l’ora di coglierla», afferma Yakin.

Durante l’allenamento c’è stato un colloquio a quattr’occhi tra l’allenatore e l’attaccante.

«I ragazzi che hanno giocato poco o che non sono ancora scesi in campo hanno bisogno di parlare. Gli ho detto che deve continuare ad allenarsi bene», afferma l'allenatore.

E continua: «Contro il Canada, a seconda di come si svilupperà la partita, ci sarà sicuramente la possibilità che Noah scenda in campo, però lo deciderò solo a gara in corso. Ma certo, vogliamo vederlo in campo».

Anche il CT del Canada Jesse Marsch, che qualche anno fa ha allenato Okafor al Salisburgo, ritiene probabile l’impiego del suo ex giocatore: «Non mi sorprenderebbe se lo vedessimo in campo.»

A quanto pare, l'ex Milan e Npaoli non sarà quindi nella formazione titolare.

Lo stesso vale per la stella del Bayern Alphonso Davies, che non è al meglio della forma. Marsch conferma: «Davies si è allenato con la squadra per tutta la settimana. Non giocherà dall’inizio, ma sarebbe pronto a entrare in campo».

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