«Non è piacevole non poter dare una mano, ma cerco di rimanere positivo e aiutare la squadra come posso. Se poi avranno bisogno di me, io sono pronto» ha spiegato.

«Fisicamente sto bene – ha aggiunto – i miei compagni conoscono le mie qualità e che tipo di giocatore sono, e sanno anche che posso essere ancora utile».

Di fronte ai sedicesimi adesso ci sarà l'Algeria di Petkovic. «Sono un’ottima squadra e sappiamo un po' cosa possiamo aspettarci. Ora abbiamo qualche giorno per prepararci al meglio».