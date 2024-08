Murat Yakin ha rinunciato per il momento a Noah Okafor (destra). Foto: Keystone

Murat Yakin, allenatore della Nati, ha voluto dare una lezione a Noah Okafor non convocandolo per la Nations League. Il 24enne ha commentato la decisione sui social media.

blue Sport Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Murat Yakin ha deciso di non convocare Noah Okafor per le prossime partite della Nazionale, spiegando la scelta in conferenza stampa: «Non sono stato contento della sua prestazione».

L'attaccante ha reagito alle accuse con un commento sui social media. «Fa male sentire e leggere ora che presumibilmente non ho avuto un buon atteggiamento».

Per il momento, Okafor vuole concentrarsi sul suo lavoro al Milan: «Voglio segnare gol importanti col mio club». Mostra di più

«Nelle ultime settimane e mesi si è parlato molto di me. Anche se abbiamo giocato un torneo impressionante come nazionale, il mio ruolo nella squadra è stato spesso un argomento di discussione troppo importante», ha scritto Noah Okafor su Instagram giovedì pomeriggio, chiarendo: «Amo giocare per il mio Paese. Ho dato sempre il meglio di me per poter far parte del gruppo».

È qualcosa di speciale essere un giocatore della Nati. «Non lo si ottiene gratuitamente. Ogni minuto con la maglia della nazionale è prezioso, indipendentemente dal fatto che lo si raccolga come giocatore nell'undici titolare o come riserva», scrive il basilese.

E continua: «Per questo fa male sentire e leggere che presumibilmente non ho avuto un buon atteggiamento. Si discute sul mio carattere e mi si accusa di non aver dato il massimo per giocare».

Tuttavia, il giocatore del Milan non vuole «puntare il dito contro qualcuno o parlar male». È così che è stato educato. «Non è giusto parlare male del Paese in cui si gioca. Non ho detto niente durante gli Europei e non lo farò adesso», prosegue Okafor.

Dopo la mancata convocazione, si concentrerà ancora di più sul suo club. «Voglio giocare bene e fare gol importanti in rossonero. Mi allenerò, giocherò e lavorerò con passione. Questo è il mio lavoro. Questo è il mio impegno. Questa è la mia passione», conclude l'attaccante.