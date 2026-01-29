Bryan Okoh KEY

Bryan Okoh si trasferisce dal Losanna all'Auxerre in Ligue 1.

Il 22enne, prodotto dei vodesi, era tornato sul Lemano lo scorso giugno e da allora è sceso in campo 29 volte in tutte le competizioni. Al tempo stesso i biancoblù perdono anche Souleymane Ndiaye, che ha dovuto essere operato a entrambe le spalle e starà fuori per tre mesi.

Lo Zurigo invece ha annunciato la partenza di Junior Ligue in direzione Venezia, nella Serie B italiana. Il 20enne lascia il club che lo ha lanciato dopo 61 presenze in totale fra campionato, Coppa ed Europa.