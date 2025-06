Il francese Michael Olise riscatta il Bayern Monaco poco prima della fine. Keystone

Il Bayern Monaco ha battuto il Boca Juniors per 2-1 al Mondiale per club negli Stati Uniti. Grazie alla loro seconda vittoria, i campioni di Germania si sono qualificati per gli ottavi di finale in anticipo.

Il Bayern si è dimostrato superiore sotto tutti i punti di vista contro il club argentino. Michael Olise ha segnato il gol decisivo a sei minuti dalla fine.

Chelsea, Esperance Tunis o Flamengo sono possibili avversari dei tedeschi agli ottavi di finale. Mostra di più

Alla fine l'ha spuntata il Bayern. Questa volta, però, non è stata semplice come in occasione dell'esordio nella competizione, match che i bavaresi avevano vinto 10-0 contro i neozelandesi dell'Auckland.

Dopo il vantaggio firmato Harry Kane al 18esimo minuto, gli argentini hanno pareggiato i conti con Miguel Merentiel, sfruttando un errore del neo acquisto bavarese Jonathan Tah. Ci ha pensato Michael Olise, a sei minuti dalla fine, per far pendere la bilancia dal lato tedesco e decidere l'incontro.

Musiala sostituito per infortunio

Il Bayern è stato superiore al Boca Juniors sotto ogni aspetto. Davanti a quasi 64'000 spettatori, ha creato le migliori occasioni in termini di qualità e quantità, mantenendo una quota di possesso nettamente superiore. Solo a causa di una mancanza di efficienza sotto porta, i tedeschi hanno dovuto faticare a lungo per ottenere una vittoria meritata.

A proposito di tremare: Jamal Musiala, la superstar del Bayern, è stato costretto a un cambio a pochi istanti dal termine per un sospetto infortunio al polpaccio. Il 22enne si era ripreso da poco da uno strappo muscolare.

Chelsea o Esperance Tunis

L'ultima partita del girone del Bayern sarà contro il Benfica, la partita in cui ci si giocherà la vittoria del gruppo. In caso di primo posto nel gruppo C, la squadra del tecnico Vincent Kompany affronterà il Chelsea o l'Esperance Tunis all'inizio della fase a eliminazione diretta, dato che il Flamengo - grazie all'exploit contro il Chelsea - dovrebbe arrivare in testa al girone D

Anche il Boca Juniors, che ha subito la prima sconfitta di una squadra sudamericana al Mondiale per club di quest'anno, ha ancora una possibilità di raggiungere gli ottavi di finale. Tuttavia, gli argentini dovranno vincere l'ultima partita del girone contro l'Auckland con parecchi gol di scarto, e sperare che il Benfica perda.

Out Giroud e Lloris

Nel Gruppo D, il Los Angeles FC, con i francesi ex campioni del mondo Hugo Lloris e Olivier Giroud, ha perso per 1-0 contro l'Esperance Tunis ad Atlanta.

Un gol di Youcef Belaili e un rigore sbagliato nei tempi regolamentari da Denis Bouanga hanno sancito l'uscita anticipata della franchigia di Los Angeles. I tunisini, dal canto loro, hanno l'opportunità di qualificarsi per gli ottavi di finale con una vittoria nell'ultima partita del gruppo contro il Chelsea.