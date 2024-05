Olympiacos - Fiorentina 1:0 d.s. 29.05.2024

L'Olympiacos festeggia il suo primo trofeo europeo.

Swisstxt

I greci hanno battuto nella finale di Conference League la Fiorentina per 1-0 ai supplementari, mettendo in bacheca anche quello che è il primo successo continentale in assoluto per una squadra ellenica.

Ad Atene, nello stadio dell’AEK, vi sono state poche emozioni nei 90 minuti, con un leggero predominio viola.

Ai supplementari il guizzo vincente è stato di El Kaabi al 116esimo prima degli inutili assalti degli italiani.

I greci fanno così la storia, mentre alla Fiorentina resta un'amara seconda finale di Conference League persa di fila.

