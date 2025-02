Becir Omeragic Imago

Già ultimo in Ligue 1, il Montpellier dovrà far fronte all’assenza prolungata di Becir Omeragic.

Swisstxt

Dopo l’infortunio al menisco rimediato a Strasburgo, il ginevrino si appresta infatti a finire sotto il ferri.

E se il ritorno in campo non avverrà sicuramente prima di aprile, l’ipotesi più verosimile è che la stagione del nazionale si sia conclusa proprio col ko subito in Alsazia.