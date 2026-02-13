Da quando è stato espulso nei quarti di finale dei Mondiali contro l’Argentina, Breel Embolo è rimasto in silenzio. Il vice allenatore Davide Callà racconta a blue Sport come ha vissuto le ore successive allo shock insieme al suo pupillo.

Hai fretta? blue Sport riassume per te Breel Embolo viene espulso per doppia ammonizione nei quarti di finale dei Mondiali contro l’Argentina, in seguito a un intervento del VAR per una simulazione.

Sebbene la Svizzera sia riuscita a portare la partita ai tempi supplementari pur giocando in inferiorità numerica, lì ha subito altri due gol ed è stata eliminata.

Il vice allenatore Davide Callà racconta a blue Sport come ha vissuto la squadra - e Breel Embolo in particolare - dopo l’eliminazione dai Mondiali. Riepilogo creato con

Nei quarti di finale dei Mondiali contro l'Argentina, Dan Ndoye segna al 67esimo il gol dell'1-1. In quel momento gli svizzeri sembrano avere la meglio sugli argentini: nell'aria si respira il profumo dell'impresa.

Ma appena cinque minuti dopo la Nazionale svizzera subisce una dura battuta d'arresto.

Breel Embolo viene espulso per doppia ammonizione a causa di una simulazione, dopo l'intervento del VAR. Gli svizzeri non riescono a crederci e, al termine della partita, l'allenatore Murat Yakin rivolge dure critiche alla terna arbitrale.

Si può discutere se la prestazione dell'arbitro sia stata all'altezza di un quarto di finale. Anche tra gli esperti di arbitraggio le opinioni sono nettamente divergenti.

Per quanto riguarda l'espulsione di Embolo, però, dal punto di vista del regolamento tutto è corretto.

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La sfortuna di Embolo, se così si può dire, è che l’arbitro mostra inizialmente il cartellino giallo a Leandro Paredes per il presunto fallo su di lui. Ma, poiché l’argentino non lo ha nemmeno sfiorato, il VAR richiama l’attenzione dell’arbitro João Pinheiro sull’episodio.

A quel punto, il direttore di gara portoghese non può fare altro che revocare l’ammonizione a Paredes e mostrare invece il cartellino giallo a Embolo per l’evidente simulazione.

Poiché l’attaccante era già stato ammonito nel primo tempo, viene inevitabilmente espulso per doppia ammonizione.

Il resto è storia: la Svizzera lotta eroicamente, riesce a portare la partita ai tempi supplementari, ma lì subisce altri due gol. Il sogno della semifinale svanisce.

Se la Nati avrebbe vinto la partita in undici contro undici è una domanda alla quale non si potrà mai rispondere. Ma ci sono anche molte altre domande che, finora, sono rimaste senza risposta.

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Embolo continua a tacere

Cosa avrà pensato Embolo quando, a bordo campo, si è improvvisamente lasciato cadere per poi contorcersi teatralmente a terra? Avrà intuito, già mentre era in volo, che quella sceneggiata gli sarebbe costata l’espulsione Come hanno reagito i compagni di squadra? E quale effetto ha avuto tutto questo su di lui?

Poiché Embolo continua a mantenere il silenzio, sono ancora una volta gli altri a parlare di lui. Nel programma calcistico «Heimspiel bei der Nati», il vice allenatore Davide Callà racconta cosa è successo dopo l’eliminazione.

«Nello spogliatoio regnava un silenzio quasi spettrale». Anche durante il successivo viaggio in pullman e in hotel si è parlato pochissimo. «Ma è del tutto normale, perché è stato un periodo molto intenso e poi, all’improvviso, c’è stato questo vuoto. In questi casi, ognuno ha bisogno di un po’ di tempo per sé».

Breel Embolo, visibilmente sconvolto, viene consolato dai compagni di squadra mentre lascia il campo. Keystone

Questo vale in particolare per Breel Embolo che, dopo l’espulsione, è scomparso nei sotterranei in lacrime, accompagnato dalla stella nascente Johan Manzambi, fermo per infortunio.

Come stava negli spogliatoi? Callà racconta che Embolo aveva ancora il viso nascosto tra le mani. «In quel momento, lo so bene anch’io, bisogna semplicemente lasciarlo in pace. Ma certo, nei limiti del possibile, ho cercato di tirarlo un po’ su di morale. Anche a me ha fatto malissimo vederlo così, perché so com’è di solito».

00:22

Che Embolo non abbia ancora del tutto assimilato quanto accaduto lo si percepisce martedì a mezzogiorno, durante il ricevimento della Nazionale al Turbinenplatz di Zurigo.

Quando sale sul palco, i tifosi lo accolgono con un’ovazione. Lui ricambia il saluto solo timidamente e, nonostante il cappellino e gli occhiali da sole, si intuisce che sta ancora una volta lottando per trattenere le lacrime. O almeno, questa è l’impressione.

Callà si limita a dire: «Che Breel non sia proprio dell’umore giusto per festeggiare è del tutto umano e comprensibile».

Breel Embolo saluta i tifosi durante il ricevimento della Nazionale a Zurigo. Immagine

L'intervista integrale (in svizzero tedesco)