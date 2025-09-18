Manuel Locatelli ha vissuto tre partite incredibili nel giro di otto giorni. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Nel giro di otto giorni, Manuel Locatelli ha vissuto tre delle partite più folli della sua carriera, con la Nazionale italiana e la Juventus: i suoi hanno messo a segno un totale di 24 gol, in tre partite. Ma non è tutto qui.

Il centrocampista ha sempre avuto motivo di festeggiare nei tempi supplementari.

L'Italia ha vinto 5 a 4 contro Israele. La Juve, contro l'Inter, ha ottenuto una vittoria in extremis per 4 a 3 e in Champions League la sfida contro il Dortmund è terminata con un pirotecnico 4 a 4. Mostra di più

Manuel Locatelli è un punto fermo della Juventus e della Nazionale italiana. Il 27enne ha vissuto probabilmente gli otto giorni più spettacolari della sua vita in termini sportivi.

I calciatori italiani sono abituati a molte cose, ma i gol spettacolo non fanno parte del DNA degli azzurri, e di certo non di quello dei giocatori della Vecchia Signora di Torino.

È quindi ancora più insolito quello che il centrocampista ha vissuto nelle ultime tre partite.

Il primo atto, le qualificazioni alla Coppa del Mondo

L'Italia è sotto pressione nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. La Norvegia è in testa al Gruppo I senza aver perso nemmeno un punto e ha vinto il primo testa a testa contro l'Italia per 3 a 0.

Ricordiamo che gli Azzurri non si sono qualificati per le ultime due Coppe del Mondo. Vincere è imperativo.

Dopo la vittoria per 5:0 contro l'Estonia, l'Italia affronta Israele, l'8 settembre. Serve una vittoria, ma Locatelli mette in difficoltà i suoi con un autogol al 16° minuto. Gli Azzurri pareggiano poco prima dell'intervallo. Segue un secondo tempo pazzesco.

Israele passa di nuovo in vantaggio, ma l'Italia ribalta la partita e all'82° minuto segna il 4:2.

Israele riesce comunque a pareggiare grazie a un altro autogol italiano (87° minuto, Alessandro Bastoni) e alla doppietta di Dor Peretz (89° minuto). Ma è l'Italia ad avere l'ultima parola: Sandro Tonali segna al 91' e regala alla squadra di Gennaro Gattuso una spettacolare vittoria per 5 a 4.

Il secondo atto, il Derby d'Italia in Serie A

Dopo la pausa per le nazionali, la Serie A prosegue con lo scontro tra Juventus e Inter.

Si affronteranno, tra gli altri, i due «sfortunati» marcatori della partita di Israele, Locatelli e Bastoni.

La Juventus parte meglio e si è porta in vantaggio per 2:1 all'intervallo.

Segue, anche qui, un secondo tempo pazzesco: l'Inter ribalta la partita con Hakan Çalhanoğlu (65') e Marcus Thuram (76'). Ma è il fratello di Marcus, Kephren Thuram, a siglare il 3-3 davanti al padre Lilian.

Alla fine, è il diciannovenne Vasilije Adžić ad abbattere Yann Sommer per la quarta volta in serata, con un tiro dalla distanza, mandando in estasi lo Stadium di Torino.

Il terzo atto, la Champions League

Il primo scontro della nuova stagione di Champions League oppone la Juventus al Borussia Dortmund. Pur avendo entrambe le squadre le loro occasioni, si va all'intervallo con un pareggio senza reti.

Segue, e come potrebbe essere diversamente, un secondo tempo spettacolare.

Il Dortmund passa in vantaggio due volte, la Juventus pareggia due volte. Locatelli, che questa volta è entrato come sostituto solo al 69', vive poi una follia assoluta: al 74' Yan Couto riporta i tedeschi in vantaggio per la terza volta e poi le cose si fanno davvero strane.

All'86', ancora i gialli di Germania, si vedono assegnare un controverso rigore per fallo di mano che scatena un puerile battibecco per la sua esecuzione. Alla fine è Ramy Bensebaini a calciare e a portare il risultato parziale sul 4 a 2.

Ma la partita non era ancora finita. Al terzo dei sei minuti di recupero, Dušan Vlahović segna il 3 a 4. Il pubblico ci crede e la Juve continua a spingere fino a quando Lloyd Kelly pareggia al 96° minuto: 4 a 4.

Per Manuel Locatelli è stata la terza incredibile partita in otto giorni con un totale di 24 (!) gol.

In tutte e tre le sfide, la sue squadre hanno segnato (almeno) un altro gol nei tempi supplementari.

Qualcuno consiglierebbe una visita da cardiologo, sia al centrocampista bianconero che ai tifosi sia italiani e della Juventus: in genere i cuori degli appassionati della Vecchia Signora sono abituati alle vittorie per 1-0, ma non a questi spettacoli calcistici.