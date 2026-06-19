Pochi europei conoscono il calcio africano quanto Otto Pfister. Il leggendario allenatore racconta a blue Sport le differenze culturali, il rispetto e un episodio accaduto quando era sulla panchina del Togo ai Mondiali del 2006, in Germania, contro la Svizzera, che ancora oggi lo fa arrabbiare. Eccovi la seconda parte della sua incredibile storia umana e calcistica.

Hai fretta? blue News riassume per te Otto Pfister ha allenato Nazionali in Africa, Asia ed Europa, costruendo una carriera unica.

Tra aneddoti e culture diverse, ha sempre puntato su rispetto, dialogo e umanità.

A 88 anni resta diretto, critico e ancora aperto a nuove avventure nel calcio.

Ha iniziato la carriera da allenatore come giocatore-allenatore a Vaduz, prima di intraprendere negli anni Settanta il lungo viaggio che lo avrebbe portato tra Africa e mondo arabo.

Otto Pfister, oggi 88enne, ha guidato le Nazionali di Ruanda, Senegal, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Zaire (l'attuale Repubblica Democratica del Congo), Ghana, Bangladesh, Arabia Saudita, Togo, Trinidad e Afghanistan.

Nel colloquio con blue Sport, il tedesco inanella un aneddoto dopo l'altro. Ride ancora ricordando un episodio dei primi anni '80, quando era commissario tecnico del Senegal per tre stagioni.

Un guaritore somministrò al portiere una bevanda rossa, convinto che avrebbe garantito la porta inviolata. Non funzionò: il Senegal perse.

Pfister racconta divertito: «Quando chiesi all'uomo perché la pozione non avesse avuto effetto, mi rispose: c'è una sola spiegazione: il portiere non si è comportato correttamente nella sua vita recente».

Con i suoi giocatori Pfister comunicava in francese, inglese e in quella che lui definisce «la lingua tecnica»: quella del calcio, che tutti comprendono. Imparare le lingue è stato un vantaggio anche per il figlio Michael, detto Mike.

Negli anni '90, da adolescente, frequentò in Arabia Saudita una classe composta esclusivamente da musulmani, pur essendo l'unico cristiano.

Trovò amici, imparò una nuova lingua e una nuova cultura e oggi è a capo di una fondazione della FIFA.

Lo Zurigo e Abédi Pelé

Cosa insegna tutto questo?

Secondo Pfister, ogni persona va trattata con rispetto, considerata come individuo e sostenuta. Porta due esempi.

Negli anni '80, racconta, lo Zurigo aveva sistemato il talento ivoriano Abédi Pelé in un monolocale nel Niederdorf, dove finì per circondarsi di cattive compagnie. Solo più tardi trovò la sua dimensione a Marsiglia.

Il Bayern Monaco, al contrario, riuscì in soli due giorni a trovare una famiglia affidataria per un giovane Sammy Kuffour. «Sui bavaresi si è sempre potuto contare», osserva Pfister.

Kuffour divenne poi per anni un pilastro difensivo della squadra.

Samuel «Sammy» Kuffour (in alto) è diventato una leggenda del Bayern Monaco. Keystone

Rispettare le persone e non umiliarle mai davanti ai compagni: sono principi che Pfister ha sempre seguito, soprattutto in Africa.

«Molti allenatori urlano davanti a tutta la squadra e poi si chiedono perché i giocatori non vogliano più seguirli». I nomi di certi Mister, dice, potrebbe farli.

Non ha rimpianti. Ha allenato campioni come Samuel Eto’o e Didier Drogba, è stato campione con lo Zamalek (squadra del Cairo, ndr) e ha conosciuto molti allenatori svizzeri impegnati in Africa.

Di Christian Gross dice: «Un tipo fantastico». Di Marcel Koller: «Un vero gentleman». Tutti sanno una cosa: in Africa, dopo due sconfitte, si va dritti in aeroporto. Pfister ride.

Adebayor e Patrick Müller

Non rimpiange nulla, ribadisce. Un milione di franchi non l'ha mai visto nemmeno da lontano, ma non ne ha mai sentito il bisogno.

Qualcosa però lo infastidisce ancora. Ai Mondiali del 2006, nella partita tra Togo e Svizzera, «Patrick Müller atterrò Emanuel Adebayor con entrambe le mani», ricorda l'allenatore. «Il miglior giocatore del Togo». Niente rigore.

E lo irrita anche sentire amici svizzeri lamentarsi per 50 centesimi in più sul prezzo di un caffè. «Ma di cosa stiamo parlando? Questi non sono problemi», sbotta.

Otto Pfister in conversazione con Emmanuel Adebayor. Imago

Per un attimo si scalda: «Ogni africano dovrebbe ricevere 20'000 franchi, una casa e un'auto, per compensare secoli di saccheggi europei», afferma senza mezzi termini.

Con Otto Pfister, 88 anni, passato da chierichetto a Colonia ad allenatore giramondo, il destino è stato generoso. Non esclude nemmeno un'ultima avventura: l'ultima Nazionale allenata è stata l’Afghanistan, nel 2018.

«Perché escludere qualcosa? Se arriva un'opportunità interessante…».

La fame di Pfister non è ancora sazia.