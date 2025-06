Depay Keystone

Paesi Bassi e Austria hanno agevolmente rispettato il pronostico e restano così a punteggio pieno nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Gli Oranje si sono infatti imposti per 8-0 su Malta, in una sfida che ha visto Depay raggiungere Van Persie come miglior marcatore della storia della Nazionale.

Gli austriaci si sono invece imposti per 4-0 in casa di San Marino, fissando il risultato dopo appena 27'.

Nel gruppo G lo scontro di vertice tra Finlandia e Polonia è stato sospeso nel secondo tempo per un'emergenza medica sugli spalti, mentre la Serbia ha superato con un agevole 3-0 Andorra.