I quarti di finale degli Europei U21 si sono aperti con le vittorie di Paesi Bassi e Inghilterra, rispettivamente contro Portogallo e Spagna.

Gli olandesi si sono imposti per 1-0 sui lusitani nonostante oltre 70' con un uomo in meno. Ad essere decisivo è stato Poku all'84', mentre il Portogallo può rimpiangere il rigore sbagliato da Quenda nel primo tempo. Gli inglesi hanno invece superato gli iberici per 3-1. Dopo aver subito due gol nei primi 15', la Roja ha risposto con Guerra al 39'. Gli spagnoli non sono però riusciti a trovare il pareggio ed hanno subito il 3-1 nel finale.