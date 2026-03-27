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Amichevoli internazionali Paesi Bassi vittoriosi sulla Norvegia, pari fra Inghilterra e Uruguay

Swisstxt

27.3.2026 - 23:26

I Paesi Bassi superano di misura la Norvegia
I Paesi Bassi superano di misura la Norvegia
Imago

I Paesi Bassi hanno superato in amichevole per 2-1 la Norvegia.

SwissTXT

27.03.2026, 23:26

28.03.2026, 00:04

Dopo l’1-1 dei primi 45’, gli Oranje hanno trovato la rete decisiva con Reijnders. La partita tra Inghilterra e Uruguay è invece terminata 1-1.

La selezione di Tuchel, orfana di Bellingham e del suo bomber Kane, ha sbloccato il risultato all’81’ con White, ma i sudamericani hanno risposto poco dopo con Valverde su rigore.

Ha rispettato le aspettative la Spagna, che si è imposta sulla Serbia in amichevole per 3-0. Non ha avuto difficoltà nemmeno l’Austria, che ha superato per 5-1 il Ghana.

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